Новолуние в Скорпионе 1 ноября: какие неприятности принесет и чего нельзя делать в этот день

Энергетика новолуния 1 ноября 2024 года в знаке зодиака Скорпион заставит большинство из нас переосмыслить свою жизнь. В этом уверена экстрасенс Аделина Панина, сообщает Zakon.kz.

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В пятницу, 1 ноября, произойдет особенное астрологическое событие – новолуние в знаке Скорпион. Это время, когда Луна откроет нам новые возможности и даст мощный импульс для перемен. Ноябрьское новолуние, происходящее под влиянием знака зодиака Скорпион, обещает быть интересным, мистическим и опасным одновременно. Каждого Луна заставит заглянуть вглубь себя и осознать истинные желания.

Новолуние наступит примерно 18:48 1 ноября. Спутник Земли, полностью скрытый от наших глаз, будет находиться в фазе обновления.

Что означает "обновление" Луны в знаке зодиака Скорпион

Как рассказала Life.ru Аделина Панина, новолуние в Скорпионе – это один из самых энергетически заряженных периодов года. Время настоящей магии, когда каждый сам себе пророк и алхимик. Но, предостерегает эксперт, надо быть готовым увидеть свои тени и не отворачиваться от них.

"В дни новолуния каждый из нас окажется лицом к лицу с правдой жизни. Этот момент нельзя упустить. Только когда все маски сброшены и есть возможность смотреть на мир честным взглядом, есть шанс что-то изменить".Аделина Панина

При этом, Марс в Раке на момент новолуния 1 ноября усилит не только интуицию, но и чувствительность. Поэтому экстрасенс просит обращать внимание на то, что задевает вас сильнее, на что острее реагируете, ведь это зоны, которые могут быть потенциально для вас опасны.

Как изменится жизнь знаков зодиака после новолуния 1 ноября 2024 года

"Новолуние 1 ноября в Скорпионе усугубит текущие процессы, благодаря чему события могут начать развиваться стремительнее. Все несущественное и ненастоящее отпадет, мотивы и замыслы действий будут видеться яснее", – поясняет экстрасенс.

И потом, новолуние в Скорпионе 1 ноября – это хорошее время, чтобы взглянуть на мир без иллюзий.

"Если у вас хватит на это смелости, то многое в вашей жизни прояснится. Вы получите преимущество и окажетесь на два шага впереди тех, кто предпочитает не замечать очевидного", – говорит экстрасенс-астролог.

Вместе с тем, Плутон в Козероге на момент новолуния 1 ноября, как говорит Аделина Панина, преобразует энергию целых систем.

"Это значит, что переменам будут подвержены общественные институты, органы власти и отдельные сообщества. Что-то устоявшееся годами может пойти на слом", – поясняет астролог.

Плюс к этому, Плутон обладает энергией исцеления, а это значит, что перемены будут, скорее всего, к лучшему.

"Но, перед тем как это лучшее настанет, придется пройти через разочарование. Разочарование приведет к улучшению, обострение проблемы приведет к новому балансу сил", – предупредила Аделина Панина.

Что нельзя делать во время новолуния 1 ноября

Главный совет этих дней от экстрасенса – быть более внимательным к себе, относиться с максимальной заботой, но при этом стараться держать разум свободным и глаза открытыми. Есть еще пара правил, чего делать во время новолуния в Скорпионе 1 ноября нельзя.

Не принимайте поспешных решений. Скорпион склонен к крайностям, поэтому принятые решения могут быть эмоциональными и нерациональными. Лучше подождать, пока эмоции утихнут, и взвесить все за и против.

Не разводите конфликты. Эмоциональная напряженность этого периода может спровоцировать ссоры и недопонимания. Старайтесь избегать споров и конфронтации, сохраняя спокойствие и дипломатичность.

Избегайте чрезмерной активности. Скорпион – знак зодиака, связанный с глубиной и трансформацией. Лучше посвятить время рефлексии, медитации, глубоким разговорам с близкими, а не активным действиям.

Не тратьте деньги на спонтанные покупки. Скорпион – символ страсти и сильных желаний. Покупки, сделанные под его влиянием в новолуние 1 ноября 2024 года, могут быть импульсивными и впоследствии принести разочарование.

Не начинайте новых проектов. Скорпион – знак зодиака, который любит все доводить до конца. Начало новых проектов может быть непростым, так как энергетика новолуния и зодиака будет требовать от вас максимальной отдачи. И если вы не готовы, лучше подождать более благоприятного времени.

Новолуние в Скорпионе – это не время для паники, а возможность для самопознания и трансформации. Сделайте период обновления Луны 1 ноября максимально спокойным и продуктивным, и вы получите максимум пользы от энергий этого важного астрологического события.

Как пишут "Известия", период новолуния включает два дня до и два дня после даты новолуния, а значит, охватывает период с 30 октября по 3 ноября. Поэтому следовать советам астролога можно начинать уже сейчас.

С 1 по 15 ноября Луна будет растущей, естественный спутник Земли с каждым днем будет все больше виден на небосводе. 16 ноября в 20:20 настанет момент максимальной видимости Луны – полнолуние. С 17 по 29 ноября Луна начнет убывать, это время благоприятно для завершения дел и избавления от ненужного. Убывающая Луна – идеальное время для рефлексии и подготовки к новому циклу Луны.