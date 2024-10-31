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31.10.2024, 10:10

Семейные отношения: как выбрать хорошего мужа

Новости Мира 0 360

Психологи настаивают, что выбрать хорошего мужа легко, откуда такая уверенность, – узнал inbusiness.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Когда дело касается замужества, то тут нельзя пускать все на самотек, отдаваться эмоциям и чувствам, напротив – следует постоянно включать голову, держать себя в руках и честно отвечать себе на не очень приятные вопросы. Холодный рассудок, горячее сердце и сильная воля, по мнению экспертов, помогают женщинам сделать правильный и главный выбор своей жизни – выбор хорошего будущего мужа.

Пойми себя

Как это ни странно, но придется сделать очень много "домашней работы". Начало начал – понять себя. Семейный психолог, психотерапевт Ольга Кривова в своих материалах на эту тему в СМИ  рекомендует девушкам быть честной и ответить на самые важные вопросы, и главный из них  –  для каких целей нужен мужчина. Выйти замуж и создать семью, прожив вместе долгую жизнь? Или просто пришло время – выходить замуж и родить ребенка, но особо-то не хочется? Может быть, дело в подругах, и есть желание произвести на них впечатление новым статусом "замужем"? Или устала от проблем и одиночества, и хочется, чтобы кто-то взял все на себя? Сюда же можно отнести и другие обстоятельства: сложно с деньгами, а вокруг много всего красивого и дорогого, а муж мог бы все купить; родители сживают со свету – выходи, выходи замуж, хотим внуков, и т.д.

Психологи считают, что ответы на эти вопросы помогут женщине понять себя и глубинные мотивы своего желания выйти замуж, и как следствие – сделать правильный выбор. Потому что какая цель - такой и выбор.  

Держать эмоции в узде

Не менее сложная задачка для женщин - стараться сдерживать себя и включать голову, когда чувства захлестывают, все кажется прекрасным и волшебным и никак не хочется замечать плохого. Тем не менее критичность к поведению и поступкам мужчины необходимо сохранять. Например, может ли молодой человек сесть за руль, выпив до этого полбутылки виски? В этот момент он подумал о твоей безопасности? Как часто он пропадает в ночных клубах? Может ли он нахамить, а потом страстно просить прощения?

По мнению психологов, все это дурные знаки, ведь выходят замуж по любви, а потом приходится жить с человеком и его недостатками. Но есть и другие, не столь экстравагантные привычки, которые могут свести с ума молодую жену: например, неприятный смех или "западание в телефоне". Поэтому специалисты рекомендуют держать голову в холоде, замечая все недостатки. Пословица "стерпится - слюбится" с каждым десятилетием работает все хуже и хуже. В качестве домашнего упражнения Ольга Кривова советует перечислить на листе бумаги границы, которые не позволено будет нарушать ни одному мужчине.

Совпадение в главном - обязательно

Мужчина должен разделять основополагающие ценности женщины для создания семьи, без этого ничего не получится. Существует ряд вопросов, обязательных для обсуждения: отношение к вере и религии; как будут распределяться обязанности в семье; как мужчина относится к деньгам; любит ли он детей и сколько хочет иметь детей в семье; его отношения с родителями и другими родственниками; где будете жить и т.д.

Не стоит набрасываться с этими вопросами на мужчину с первого дня знакомства, но постепенно, месяц за месяцем, день за днем, общаясь, спрашивая его мнение и высказывая свои взгляды, вы будете больше узнавать друг друга и сближаться. К слову, нужно быть готовым к тому, что мужчина не разделяет точку зрения женщины и вообще не собирается в ближайшее время жениться. В этом случае, прогноз отношений психологов негативный.

У мужчины должны быть увлечения 

Увлечения у мужчины могут быть разными, от рыбалки и игры в футбол с друзьями до поэзии Серебряного века или творчества Дали. Увлечение создает особое личное пространство у человека, делая его жизнь интересной и наполненной. Если ваши интересы совпадут, или же возникнет интерес к его увлечению, то придумать лучшее развитие отношений сложно.

По мнению специалистов, совместное делание, общие эмоции и воспоминания создают "золотой запас", который в будущем позволит преодолеть сложные времена в семейной жизни. К слову, большинство пар, любившие сплавляться по горным рекам на лодках, или сидеть на берегу с удочкой, или же отправляться во время отпуска на археологические раскопки волонтерами, продолжают делать это и после свадьбы. Общее дело и увлечение объединяют, делая людей счастливыми. О быте и лодке, которая на него напоролась, пойдя ко дну, в этом случае можно забыть.

Труд и смех   

Постепенно мы подходим к личностным качествам мужчины, способного стать хорошим мужем.

Трудолюбие в списке экспертов значится под номером один. Психологи смотрят на это очень просто: нет профессии/своего дела – нет ответственности, нет ответственности – нет способности к серьезным отношениям и будущего. Трудолюбие напрямую связано с возможностью иметь стабильный доход или заработок, и, соответственно, обеспечивать жену и детей.

Хорошее чувство юмора. Ценное качество любого человека, а в деле замужества работает двояко. Психологи считают, что хорошее чувство юмора говорит также о том, что этот мужчина умный и надежный. Если женщина способна хохотать до слез рядом с таким мужчиной, то это отличный знак. Чувство юмора не раз спасало от семейных конфликтов, умело разряжает обстановку и уводит семейную лодку от шторма. Внимательно стоит присмотреться к тем, кто любит больно подшутить и предпочитает самоиронии - сарказм. После таких шуточек становится тяжело на душе и почему-то хочется плакать. Держимся от них подальше.  

Щедрость. Психологи считают щедрость свойством души, а не финансовым мерилом. Речь идет не только о том, что хорошему мужу доставляет радость видеть свою жену счастливой и он охотно покупает ей подарки, оплачивает курсы языка, но и просто дарит ей свое внимание, время. В психологии существует понятие "эмоционально затрачиваться", так вот этим мужчинам не жалко затрачивать себя на свою семью. 

Не забываем про любовь

Холодный рассудок и воля при выборе хорошего мужа не отменяют любовь. Здесь, к примеру, семейный психолог и психотерапевт Ольга Кривова предлагает девушкам проверять свои чувства с помощью вопросов. Чувствуешь ли себя рядом с возлюбленным счастливой? В безопасности? Тебе придают эти отношения новые силы? А как чувствует себя он? Вам в этих отношениях стало лучше и легче жить? Или же тебя угнетают его постоянное недовольство, замечания и придирки? В этих отношениях много проблем и страданий? В таком случае придется признать, что выбор был ошибочным, и лучше это сделать до того, как заиграет вечный Мендельсон. Если же вам вместе хорошо, вы счастливы и наполнены созиданием, золотой баланс внутри себя между разумом и сердцем найден, то нет препятствий для создания семьи.

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