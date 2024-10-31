Семейные отношения: как выбрать хорошего мужа

Психологи настаивают, что выбрать хорошего мужа легко, откуда такая уверенность, – узнал inbusiness.kz.
Когда дело касается замужества, то тут нельзя пускать все на самотек, отдаваться эмоциям и чувствам, напротив – следует постоянно включать голову, держать себя в руках и честно отвечать себе на не очень приятные вопросы. Холодный рассудок, горячее сердце и сильная воля, по мнению экспертов, помогают женщинам сделать правильный и главный выбор своей жизни – выбор хорошего будущего мужа.
Как это ни странно, но придется сделать очень много "домашней работы". Начало начал – понять себя. Семейный психолог, психотерапевт Ольга Кривова в своих материалах на эту тему в СМИ рекомендует девушкам быть честной и ответить на самые важные вопросы, и главный из них – для каких целей нужен мужчина. Выйти замуж и создать семью, прожив вместе долгую жизнь? Или просто пришло время – выходить замуж и родить ребенка, но особо-то не хочется? Может быть, дело в подругах, и есть желание произвести на них впечатление новым статусом "замужем"? Или устала от проблем и одиночества, и хочется, чтобы кто-то взял все на себя? Сюда же можно отнести и другие обстоятельства: сложно с деньгами, а вокруг много всего красивого и дорогого, а муж мог бы все купить; родители сживают со свету – выходи, выходи замуж, хотим внуков, и т.д.
Психологи считают, что ответы на эти вопросы помогут женщине понять себя и глубинные мотивы своего желания выйти замуж, и как следствие – сделать правильный выбор. Потому что какая цель - такой и выбор.
Не менее сложная задачка для женщин - стараться сдерживать себя и включать голову, когда чувства захлестывают, все кажется прекрасным и волшебным и никак не хочется замечать плохого. Тем не менее критичность к поведению и поступкам мужчины необходимо сохранять. Например, может ли молодой человек сесть за руль, выпив до этого полбутылки виски? В этот момент он подумал о твоей безопасности? Как часто он пропадает в ночных клубах? Может ли он нахамить, а потом страстно просить прощения?
По мнению психологов, все это дурные знаки, ведь выходят замуж по любви, а потом приходится жить с человеком и его недостатками. Но есть и другие, не столь экстравагантные привычки, которые могут свести с ума молодую жену: например, неприятный смех или "западание в телефоне". Поэтому специалисты рекомендуют держать голову в холоде, замечая все недостатки. Пословица "стерпится - слюбится" с каждым десятилетием работает все хуже и хуже. В качестве домашнего упражнения Ольга Кривова советует перечислить на листе бумаги границы, которые не позволено будет нарушать ни одному мужчине.
Мужчина должен разделять основополагающие ценности женщины для создания семьи, без этого ничего не получится. Существует ряд вопросов, обязательных для обсуждения: отношение к вере и религии; как будут распределяться обязанности в семье; как мужчина относится к деньгам; любит ли он детей и сколько хочет иметь детей в семье; его отношения с родителями и другими родственниками; где будете жить и т.д.
Не стоит набрасываться с этими вопросами на мужчину с первого дня знакомства, но постепенно, месяц за месяцем, день за днем, общаясь, спрашивая его мнение и высказывая свои взгляды, вы будете больше узнавать друг друга и сближаться. К слову, нужно быть готовым к тому, что мужчина не разделяет точку зрения женщины и вообще не собирается в ближайшее время жениться. В этом случае, прогноз отношений психологов негативный.
Увлечения у мужчины могут быть разными, от рыбалки и игры в футбол с друзьями до поэзии Серебряного века или творчества Дали. Увлечение создает особое личное пространство у человека, делая его жизнь интересной и наполненной. Если ваши интересы совпадут, или же возникнет интерес к его увлечению, то придумать лучшее развитие отношений сложно.
По мнению специалистов, совместное делание, общие эмоции и воспоминания создают "золотой запас", который в будущем позволит преодолеть сложные времена в семейной жизни. К слову, большинство пар, любившие сплавляться по горным рекам на лодках, или сидеть на берегу с удочкой, или же отправляться во время отпуска на археологические раскопки волонтерами, продолжают делать это и после свадьбы. Общее дело и увлечение объединяют, делая людей счастливыми. О быте и лодке, которая на него напоролась, пойдя ко дну, в этом случае можно забыть.
Постепенно мы подходим к личностным качествам мужчины, способного стать хорошим мужем.
Трудолюбие в списке экспертов значится под номером один. Психологи смотрят на это очень просто: нет профессии/своего дела – нет ответственности, нет ответственности – нет способности к серьезным отношениям и будущего. Трудолюбие напрямую связано с возможностью иметь стабильный доход или заработок, и, соответственно, обеспечивать жену и детей.
Хорошее чувство юмора. Ценное качество любого человека, а в деле замужества работает двояко. Психологи считают, что хорошее чувство юмора говорит также о том, что этот мужчина умный и надежный. Если женщина способна хохотать до слез рядом с таким мужчиной, то это отличный знак. Чувство юмора не раз спасало от семейных конфликтов, умело разряжает обстановку и уводит семейную лодку от шторма. Внимательно стоит присмотреться к тем, кто любит больно подшутить и предпочитает самоиронии - сарказм. После таких шуточек становится тяжело на душе и почему-то хочется плакать. Держимся от них подальше.
Щедрость. Психологи считают щедрость свойством души, а не финансовым мерилом. Речь идет не только о том, что хорошему мужу доставляет радость видеть свою жену счастливой и он охотно покупает ей подарки, оплачивает курсы языка, но и просто дарит ей свое внимание, время. В психологии существует понятие "эмоционально затрачиваться", так вот этим мужчинам не жалко затрачивать себя на свою семью.
Холодный рассудок и воля при выборе хорошего мужа не отменяют любовь. Здесь, к примеру, семейный психолог и психотерапевт Ольга Кривова предлагает девушкам проверять свои чувства с помощью вопросов. Чувствуешь ли себя рядом с возлюбленным счастливой? В безопасности? Тебе придают эти отношения новые силы? А как чувствует себя он? Вам в этих отношениях стало лучше и легче жить? Или же тебя угнетают его постоянное недовольство, замечания и придирки? В этих отношениях много проблем и страданий? В таком случае придется признать, что выбор был ошибочным, и лучше это сделать до того, как заиграет вечный Мендельсон. Если же вам вместе хорошо, вы счастливы и наполнены созиданием, золотой баланс внутри себя между разумом и сердцем найден, то нет препятствий для создания семьи.
Комментарии0 комментарий(ев)