«Подлетели на своих кроватях»: очевидец рассказал о взрыве газа в Черкесске

ФОТО : Халимат Эбзеева/ТАСС

«В 05:50 все спят. Фактически, дикий грохот. Подлетели мы все на своих кроватях. Ярчайшая вспышка. Сначала мы ошарашены, ничего не поняли, потом стали смотреть на одну, на другую сторону, потом увидели в доме разрушения. Вот все, что видели», – рассказал мужчина.

В настоящее время МЧС продолжает поисково-спасательные работы на месте происшествия. Жертвами взрыва стали четыре человека, еще 11 пострадали. Из дома эвакуировали 52 жителей, они находятся в пункте временного размещения.

По предварительной версии, причиной могла стать неисправность оборудования в одной из квартир.