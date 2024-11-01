Управлял муж, а не она: Собчак осудила главу Wildberries

Фото: Instagram/xenia_sobchak

Свой комментарий журналистка 31 октября написала в Telegram-канале "Кровавая барыня".

"К Татьяне Ким отношения я никакого не имею. Она боится серьезного разговора, причем не только со мной, а вообще с кем-либо. Она дает пустые интервью, обходя все острые вопросы и суть дела. И мне очевидно, что операционным бизнесом, конечно, управлял муж, а не она. Я пишу только про то, что вижу. "Для народа" ее пиар выглядит сильно удачнее, чем бывший муж на фоне хмурых чеченцев", – считает Собчак.

Она подчеркнула, что "реальность может быть совсем иной и скорее всего она иная".

Напомним, что скандал в семье Бакальчуков разразился еще 23 июля 2024 года. Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с мужем основательницы Wildberries Владиславом Бакальчуком заявил, что в компании происходит "откровенный и наглый рейдерский захват". Но Татьяна опровергла это и заявила об объединении WB с компанией Russ Outdoor.

18 сентября скандал принял новые обороты – у входа в офис WB в центре Москвы произошла стрельба. По словам Татьяны, группа людей под руководством ее мужа "попыталась захватить офисы Wildberries в Москве". Позднее стало известно, что во время стрельбы погибли два человека, пострадали – семь, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

19 сентября владельца 1% Wildberries Владислава Бакальчука задержали и предъявили обвинения по ряду статей Уголовного кодекса РФ (убийство, покушение на убийство, покушение на сотрудника правоохранительных органов и самоуправство). Позднее бизнесмена отпустили, и он выразил уверенность, что "власти разберутся в случившемся и все виновные понесут наказание".