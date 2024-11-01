В WhatsApp появится новая функция

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Globallookpress.com

Специалисты рассказали, что WhatsApp разрабатывает функцию, которая позволит принимать или отклонять запросы на переписку, поступающие их других приложений. «Эта опция позволит пользователям выбирать, получать ли уведомления, когда кто-то пытается отправить им сообщение из стороннего приложения, что даст им больший контроль над взаимодействиями, инициированными с внешних платформ», — говорится в статье.

По данным портала, опцию контроля запросов на переписку из сторонних сервисов сейчас тестируют на пользователях из Европы. «Пользователи будут иметь возможность настраивать эту опцию в любое время», — отметили специалисты. Функция находится в стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении WhatsApp для устройств на базе Android.

Ранее стало известно, что WhatsApp внедряет опцию подсчета сообщений в списках. Утверждалось, что функция подсчета сообщений будет отображать число новых сообщений в каждом списке чатов.