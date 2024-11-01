Павел Дуров анонсировал превращение Telegram в видеоплатформу

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой, рассказывает Tengri Life .

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Об изменениях в популярном мессенджере он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, до сих пор видео в каналах Telegram отображались в том формате, в каком они были загружены, часто требуя от пользователей ждать и загружать гигабайты просто для того, чтобы посмотреть короткий клип.

"Однако с сегодняшним обновлением серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потокового воспроизведения. Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество в зависимости от скорости вашего соединения", - пояснил Дуров.

В итоге просматривать видео в Telegram стало намного удобнее, отметил он.

Ранее мы писали о том, что в Астане откроют офис компании Telegram. Как сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, Казахстан налаживает сотрудничество с мессенджерами, такими как Telegram и Meta.

Дуров в середине октября объявил о запуске нового метода верификации телефонных номеров под названием Telegram Gateway. По его словам, теперь компании могут экономить миллионы, отправляя коды верификации своим пользователям прямо через Telegram.