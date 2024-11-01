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01.11.2024, 08:56

“Пострадает из-за своего языка“. Глава ГКНБ Кыргызстана пригрозил политику

Новости Мира 0 411

Председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев пригрозил политику, экс-депутату Жогорку Кенеша Адахану Мадумарову из-за его высказываний о президенте страны Садыре Жапарове, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.

Фото: 24.kg / полпредство в Ошской области
Фото: 24.kg / полпредство в Ошской области

Ташиев накануне присутствовал на церемонии открытия автодороги Ош – Ноокат, видеокадры его выступления размещены в интернете.

"Мы должны привлечь к ответственности всех недисциплинированных. Мы должны показать им, как глава государства работает днем и ночью. Этот Мадумаров снова пострадает из-за своего языка. Из-за своих высказываний он из парламента ушел, отстранился от народа", - сказал глава ГКНБ.

Лидер Кыргызстана, ранее комментируя возможное изменение государственного гимна, вспомнил, что Мадумаров когда-то сам предлагал поменять флаг, пишет агентство.

По словам президента, в 2009 году он и руководитель международной организации Transparency International встретились с Мадумаровым, который тогда был госсекретарем, главным идеологом страны. После встречи он попросил Жапарова остаться и показал бумаги с изображениями новых флага, гимна и герба.

"Цвет флага был синим. Он говорил о необходимости замены, упоминая, что флаг предков был синим. Он даже сказал, что лапы орла на нынешнем гербе похожи на куриные. Я тогда сказал: "Да, вы правы, стоит внести изменения. Флаг выглядит великолепно. Вы мудрый человек, раз заметили все эти детали". Наверное, он уже забыл об этом", - рассказал Жапаров.

Эти слова президента Мадумаров прокомментировал в своем Telegram-канале и подчеркнул, что гимн меняет либо парламент, либо глава государства.

"Его не меняет госсекретарь. Ко мне приходили известные аксакалы, научные, культурные деятели. Они разные варианты предлагали. Эти обсуждения не выходили дальше моего кабинета. Я не помню, чтобы он (Жапаров - прим.) был у меня в кабинете. Почему я должен был довериться ему и сказать эти слова? Кто он такой, чтобы я ему что-то говорил?" - написал он.

Издание ранее сообщало, что в апреле члены Центризбиркома страны досрочно прекратили полномочия депутата Мадумарова. Решение было принято на основании приговора Первомайского районного суда Бишкека. Райсуд признал его виновным по делам о госизмене за подписание протокола по кыргызско-таджикской границе в 2009 году и мошенничестве. Позже коллегия по уголовным делам Бишкекского городского суда оставила приговор районного суда в отношении Мадумарова без изменения.

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