Цены на бензин и автомобили поднимут в России

В ноябре в России ожидается рост цен на топливо и дальнейшее подорожание автомобилей, передает “ Газета.ру ”.

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Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко пояснил изданию, что стоимость литра Аи-95 составит от 58,9 до 59,4 рубля за литр, и снижения цен не предвидится. Он уточнил, что подорожание обусловлено несколькими факторами, такими как сезонный рост потребления, проведение ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах и неопределенность с экспортной политикой.

Кроме того, цены на автомобили увеличиваются из-за введенной 1 октября новой ставки утилизационного сбора. В результате этого новые автомобили подорожали на 70-150 тысяч рублей, и эта тенденция сохранится.