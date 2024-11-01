От 500 тенге в сутки: еще один популярный город введет туристический налог

С 2025 года в Казани введут туристический налог, подробнее рассказывает Tengri Travel .

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Он будет действовать с 1 января и составит 1 процент от стоимости проживания в отелях, при минимальной сумме в 100 рублей (около 500 тенге) за сутки.

"От уплаты налога освобождаются дети до 18 лет, Герои Советского союза и России, ветераны боевых действий, инвалиды и другие льготные категории. Сумма налога включается в оплату номера, а его сбор ложится на классифицированные средства размещения - отели, гостиницы и пансионаты", - сообщается в официальном Telegram-канале мэрии Казани.

Отметим, некоторые российские города уже приняли решение о вводе такого налога, среди них Краснодар, Пермь, Петрозаводск, Зеленоградск, Великий Новгород. Еще Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калининград – на стадии принятия правового акта.