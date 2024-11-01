Названы причины постоянной усталости

К постоянной усталости могут приводить несколько негативно влияющих на качество сна проблем со здоровьем, рассказала биохимик и эколог Джейн Оллис. Причины переутомления она назвала в беседе с Metro, передает Lenta.ru

Фото: Freepik

По ее словам, к усталости может приводить слишком высокий уровень гормона кортизола, возрастающий во время стресса, колебания гормонов, например, во время менструального цикла или менопаузы, высокий уровень тревожности, гиподинамия.

«Конечно, многие из нас мало что могут сделать, если работают по восемь часов в день за ноутбуками. Однако есть способы, с помощью которых вы можете больше двигаться в рабочее время, будь то регулярные перерывы для стояния и растяжки или прогулка в обеденный перерыв», — отметила Оллис. При этом энергичных тренировок перед сном врач порекомендовала избегать, так как они могут задержать засыпание.

Чтобы избежать хронической усталости и проблем со сном, она также рекомендовала выключить гаджеты за час или два до сна или использовать теплый свет — это позволит вырабатываться гормону мелатонину, улучшающему качество сна.

Помешать ночному отдыху, продолжила Оллис, может прием пищи менее чем за два часа до сна и несоблюдение режима дня. «Составьте распорядок дня перед сном, включив в него успокаивающие ритуалы, ограничьте смотрение экраны и создайте спокойную среду для сна, чтобы ваши внутренние часы не сбились», — заключила биохимик.

До этого врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал возможную причину бессонницы. Он заявил, что к отсутствию сна могут приводить проблемы с почками.