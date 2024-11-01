Названо слово года, и это не то, чего вы ожидали

Британский словарь Collins назвал словом года слово brat, которое популяризировала певица Charli XCX, расширив его смысл в среде современной молодежи. Чем оно интересно и необычно, расскажет Tengri Life со ссылкой на Sky News .

Фото: instagram.com/charli_xcx

Слово brat в английском языке означает капризный, избалованный или непослушный ребенок. Обычно это слово используют в негативном или полушутливом смысле, чтобы описать ребенка, который ведет себя плохо, грубит или требует много внимания, например: He's acting like a brat today, что переводится как "Он сегодня ведет себя как капризный ребенок".

Также слово brat может употребляться для обозначения взрослых, которые ведут себя эгоистично или инфантильно. В таком контексте его можно перевести как "сопляк" или даже "отродье".

После выхода альбома британской певицы Charli XCX значение слова изменилось. Как отметило издание, в названии шестого альбома Charli слово brat теперь вдохновляет на образ жизни, "характеризующийся уверенным, независимым и гедонистическим отношением".

На самом деле слово brat в данном контексте, скорее всего, является комплиментом. По словам исполнительницы, brat - это неряшливая девчонка, которая любит вечеринки и иногда творит глупости. Но самое главное - это та, кто чувствует себя собой и не обращает внимания на чужое мнение.

"Kamala IS brat", - написала Charli XCX в соцсети Х (Twitter) летом, когда узнала, что Джо Байден вышел из президентской гонки и поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.

Ее высказывание породило новую эстетику. Модницы начали носить неопрятные вещи, обрезанные топы с кричащими надписями, рубашки с пятнами от кофе.

Лексикографы из Collins проанализировали СМИ и свою базу данных, поставив brat на первое место, поскольку оно "получило столь широкое распространение" и стало "одним из самых обсуждаемых слов 2024 года".

Charli XCX (Шарлотта Эмма Эйтчисон) - певица и автор песен, известная своим уникальным стилем и вкладом в поп и электронную музыку. Она прославилась благодаря хитам, таким как Boom Clap (451 миллион просмотров на YouTube) и Fancy.

В список также вошли такие слова, как "эра" (era), которое вдохновлено успешным туром Тейлор Свифт; "тявкать" (yapping), означающее долгие разговоры о несущественных вещах, и "делюля" (delulu) — полная иллюзия или нереалистичное восприятие собственных ожиданий.