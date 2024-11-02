Какие животные помогут справиться с депрессией, рассказала психолог

Склонным к депрессии людям стоит выбирать в качестве домашнего питомца собаку, передает NEWS.ru со ссылкой на психолога Дарью Яушеву.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По словам специалиста, забота за щенком становится своего рода поведенческой активацией, поскольку они требуют постоянного внимания и ухода.

Семейным людям психолог порекомендовала присмотреться к активным породам собак – лабрадорам или ретриверам. Эксперт объяснила, что эти питомцы дружелюбны и социализированы, они помогут детям развить навыки заботы и ответственности.

Кошки больше подойдут людям, которые ценят спокойствие, домашний отдых и минимальное вмешательство в личное пространство. По мнению Яушевой, эти животные довольно независимы, но создают атмосферу уюта.

Если хочется завести питомца, но нет готовности уделять ему много времени, стоит присмотреться к рыбам и грызунам. Психолог отметила, что наблюдение за рыбками может оказывать успокаивающее воздействие и помогает бороться со стрессом.

Ранее ученые назвали плюсы совместного проживания с кошкой. По словам специалистов, владельцы кошки, как правило, имеют более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.