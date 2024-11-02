18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.11
530.09
5.01
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
02.11.2024, 10:23

Нутрициолог развеяла два популярных мифа при похудении

Новости Мира 0 294

Некоторые люди в попытке сбросить вес прибегают к экстремальным вариантам питания: сильно ограничивают свой рацион, перестают есть после шести вечера, не обращая внимания на потребности организма, и скупают с магазинных полок популярные "полезные" продукты, в том числе с сахарозаменителями и не содержащие глютен.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор кафедры "Нутрициология" Казахской Академии питания имени Шарманова КазНМУ имени Асфендиярова Елена Ушанская объяснила Tengri Life, почему ограничения не ведут к здоровью и так ли нужны "полезные" безглютеновые продукты в рационе при похудении.

Не есть после шести

По словам нутрициолога, убеждение, что при похудении нельзя есть после пяти, не совсем верно.

Последний прием пищи должен быть за 2-3 часа до сна. Есть после шести не нужно тем, кто в 9 вечера отходит ко сну. Но если, допустим, человек пришел с работы в 8 вечера, то, естественно, он может принять пищу, но ужин должен быть легким. При этом его время отхода ко сну в идеале должно быть не раньше 11 часов ночи. Потому что сон – это время отдыха для всего организма. Если вы поедите перед сном, пищеварительная система не будет отдыхать. На каждый прием пищи идет выброс желчи, пищеварительных ферментов, нагружается желчный пузырь и поджелудочная железа. Когда вы спите с полным желудком, пища недопереваривается. Из-за этого в организме накапливаются патогены, которые приводят к нарушению метоболизма и различным заболеваниям в дальнейшем. Пищеварительная система тоже должна отдыхать во время сна, - объяснила Елена Ушанская.

Не верным будет решение, предупреждает специалист, если в попытках похудеть человек откажется от сложных углеводов и будет кормить организм исключительно белковой пищей.

В конечном итоге такая диета приводит не к здоровью, а к нарушению обмена веществ и развитию каких-то патологических процессов, - объясняет эксперт.

Отказаться от глютена

В сети некоторые приверженцы "здорового питания" призывают желающих похудеть отказаться от продуктов, содержащих глютен. Однако такая рекомендация к сбросу веса отношения не имеет.

Глютен - это клейковина, которая содержится в пшенице, ржи и ячмене. Есть несколько категорий людей, которым действительно необходимо избегать продуктов, содержащих глютен. Это те, кто имеет непереносимость глютена – целиакию, аутоиммунные заболевания, воспалительные заболевания кишечника. Всем остальным избегать глютена нет необходимости, - объяснила Елена Ушанская.

Пшеница и другие злаки являются неотъемлемой частью сбалансированного питания человека. В них содержаться углеводы, белки, жиры, пищевые волокна, витамины, железо, цинк, магний, марганец, сера, антиоксиданты. Полный отказ от мучных продуктов, в частности технологически малоочищенных (из отрубной муки), приведет к недополучению ряда полезных для организма веществ, таких как клетчатка, и витаминов группы В.

Кроме того, здоровому человеку безглютеновые продукты не несут никакой пользы, так как являются лечебным питанием, а не оздоровительным.

Для сброса веса исключать из рациона сложные углеводы из злаков (макароны, хлеб) необязательно. Достаточно ограничить их количество и свести к минимуму или полностью исключить потребление быстрых углеводов (фастфуд, сладкая выпечка, пирожки и так далее).

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...