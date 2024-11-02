Нутрициолог развеяла два популярных мифа при похудении

Некоторые люди в попытке сбросить вес прибегают к экстремальным вариантам питания: сильно ограничивают свой рацион, перестают есть после шести вечера, не обращая внимания на потребности организма, и скупают с магазинных полок популярные "полезные" продукты, в том числе с сахарозаменителями и не содержащие глютен.

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Кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор кафедры "Нутрициология" Казахской Академии питания имени Шарманова КазНМУ имени Асфендиярова Елена Ушанская объяснила Tengri Life, почему ограничения не ведут к здоровью и так ли нужны "полезные" безглютеновые продукты в рационе при похудении.

Не есть после шести

По словам нутрициолога, убеждение, что при похудении нельзя есть после пяти, не совсем верно.

Последний прием пищи должен быть за 2-3 часа до сна. Есть после шести не нужно тем, кто в 9 вечера отходит ко сну. Но если, допустим, человек пришел с работы в 8 вечера, то, естественно, он может принять пищу, но ужин должен быть легким. При этом его время отхода ко сну в идеале должно быть не раньше 11 часов ночи. Потому что сон – это время отдыха для всего организма. Если вы поедите перед сном, пищеварительная система не будет отдыхать. На каждый прием пищи идет выброс желчи, пищеварительных ферментов, нагружается желчный пузырь и поджелудочная железа. Когда вы спите с полным желудком, пища недопереваривается. Из-за этого в организме накапливаются патогены, которые приводят к нарушению метоболизма и различным заболеваниям в дальнейшем. Пищеварительная система тоже должна отдыхать во время сна, - объяснила Елена Ушанская.

Не верным будет решение, предупреждает специалист, если в попытках похудеть человек откажется от сложных углеводов и будет кормить организм исключительно белковой пищей.

В конечном итоге такая диета приводит не к здоровью, а к нарушению обмена веществ и развитию каких-то патологических процессов, - объясняет эксперт.

Отказаться от глютена

В сети некоторые приверженцы "здорового питания" призывают желающих похудеть отказаться от продуктов, содержащих глютен. Однако такая рекомендация к сбросу веса отношения не имеет.

Глютен - это клейковина, которая содержится в пшенице, ржи и ячмене. Есть несколько категорий людей, которым действительно необходимо избегать продуктов, содержащих глютен. Это те, кто имеет непереносимость глютена – целиакию, аутоиммунные заболевания, воспалительные заболевания кишечника. Всем остальным избегать глютена нет необходимости, - объяснила Елена Ушанская.

Пшеница и другие злаки являются неотъемлемой частью сбалансированного питания человека. В них содержаться углеводы, белки, жиры, пищевые волокна, витамины, железо, цинк, магний, марганец, сера, антиоксиданты. Полный отказ от мучных продуктов, в частности технологически малоочищенных (из отрубной муки), приведет к недополучению ряда полезных для организма веществ, таких как клетчатка, и витаминов группы В.

Кроме того, здоровому человеку безглютеновые продукты не несут никакой пользы, так как являются лечебным питанием, а не оздоровительным.

Для сброса веса исключать из рациона сложные углеводы из злаков (макароны, хлеб) необязательно. Достаточно ограничить их количество и свести к минимуму или полностью исключить потребление быстрых углеводов (фастфуд, сладкая выпечка, пирожки и так далее).