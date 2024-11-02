Икона американского бокса Майк Тайсон назвал пятерку лучших современных боксеров, бои которых любит смотреть. Об этом он рассказал на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru Usman & Henry Cejudo, передает Tengri Sport .

Фото с сайта mma.metaratings.ru

В топ-5 попали почти все непобежденные американцы. При этом в списке нет ни одного представителя тяжелого веса.

"Моя пятерка лучших боксеров на данный момент? Я сюда включу Дэвида Бенавидеса (29-0, 24 КО), Джервонту Дэвиса (30-0, 28 КО), Шакура Стивенсона (22-0, 10 КО), Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) и Эррола Спенса (28-1, 21 КО)", - сказал Тайсон.

Напомним, свой следующий поединок, который состоится 15 ноября, Майк проведет с известным американским блогером Джейком Полом. Бой пройдет по формуле восьми раундов по две минуты, но будет носить статус официального.