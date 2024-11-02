Когда лучше брать отпуск, чтобы получить отпускные по максимуму

Фото: Pixabay

Специалисты подсчитали, что в 2025 году казахстанцы должны будут отработать 246 рабочих дней. При этом в Узбекистане их будет 254 рабочих дня, а в Кыргызстане и России – по 247.

Наиболее выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

С точки зрения отпускных выплат, самые подходящие месяцы для отпуска — апрель, июль, октябрь и декабрь. В этих месяцах наибольшее количество рабочих дней (по 22), что положительно скажется на сумме отпускных выплат. Брать отпуск в августе и сентябре также выгодно: в каждом из этих месяцев по 21 рабочему дню. Больше рабочих дней в месяце означает, что отпускные будут начисляться исходя из большего числа рабочих часов, что увеличит итоговую сумму, - сообщила менеджер по маркетингу и PR Рахима Махмудова.

Почему количество рабочих дней влияет на отпускные?

Секрет в том, как рассчитываются отпускные выплаты. Базой расчета является средний дневной заработок, который напрямую зависит от количества рабочих дней в месяце. Чем больше таких дней, тем выше будет итоговая сумма отпускных. Поэтому выбор месяца с высоким количеством рабочих дней становится выгодным решением, особенно для тех, кто хочет получить максимальную выплату.

Наименее выгодные месяцы для отпуска

Для тех, кто ориентирован на размер отпускных, март и май станут самыми невыгодными месяцами. В марте всего 17 рабочих дней, и брать отпуск в этом месяце значит рассчитывать на более скромные выплаты. В мае – 19 рабочих дней, что также делает его не самым выгодным для отпускных, - добавили в компании.

При планировании отпуска работники сталкиваются с дилеммой: увеличить продолжительность отпуска, примыкая к праздничным дням и выходным, или выбрать месяц с наибольшим количеством рабочих дней для максимальных выплат. Присоединение отпуска к праздникам позволяет сэкономить на отпускных днях и сделать отдых более продолжительным. Однако в таком случае можно потерять в размере отпускных, поскольку количество рабочих дней в месяцах с праздниками ниже. Поэтому при планировании следует заранее определить, что важнее: длительный отдых или размер отпускных выплат.

Если в 2025 году приоритетом станет максимальная отпускная сумма, то оптимальные месяцы для отдыха — это апрель, июль, октябрь и декабрь. А если хочется удлинить отпуск, лучше ориентироваться на март или май, подгадав его к праздничным дням. Сбалансировать эти варианты можно, чередуя отдых в более и менее выгодные месяцы.