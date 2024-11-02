Умерла актриса из сериала "Слово пацана"

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77-летняя актриса умерла еще 1 ноября. В последнее время у Лидии Ильиной было немало проблем со здоровьем. По предварительным данным, причиной трагедии стала острая сердечная недостаточность. Дочь артистки Екатерина не стала подтверждать данную информацию, но сообщила, что прощание с ней состоится в медучреждении, а похороны - на Люберецком кладбище.