Самый большой в мире крокодил умер в возрасте 110 лет

В Австралии умер самый большой в мире крокодил по кличке Кассиус. Ему было около 110 лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на организацию Marineland Melanesia Crocodile Habitat.

Фото: Marineland Melanesia Crocodile Habitat

Как сообщили в организации, где содержался крокодил, здоровье Кассиуса ухудшилось 15 октября. По мнению специалистов, он прожил дольше, чем обычно живут его сородичи в диких условиях. Кассиус считался самым большим крокодилом в мире, живущим в неволе.

С глубокой грустью мы сообщаем о кончине нашего любимого друга Кассиуса. Он был больше, чем просто крокодил, он был дорогим членом нашей семьи и приносил радость и компанию своему лучшему другу Джорджу на протяжении более 37 лет. Кассиуса будет очень не хватать, но наша любовь и воспоминания о нем навсегда останутся в наших сердцах. Спасибо всем, кто навещал Кассиуса на протяжении всей его жизни и проявлял доброту на этом пути, - говорится в сообщении организации Facebook.

Кассиус - крупный гребнистый крокодил, пойманный в Австралии в 1984 году. С 1987 года содержался в зоопарке Marineland Melanesia Park на острове Грин в штате Квинсленд. Длина крокодила 5,48 метра, а масса достигала 998 килограммов.

В 2011 году крокодил Кассиус попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире крокодил в неволе. Также считался самым старым крокодилом в неволе.