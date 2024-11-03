Мужчина вонзил шампур в друга

В одном из поселков Белоярского района, расположенного неподалеку от российского города Екатеринбурга, произошел трагический инцидент, передает Liter.kz со ссылкой на российские СМИ .

Фото: Pixabay

35-летний мужчина вонзил шампур в сердце своего друга.

Как сообщает источник, это произошло 29 октября 2024 года во время совместного распития алкоголя, когда разгорелась ссора из-за того, что потерпевший ударил свою подругу.

Обвиняемый, не выдержав, заступился за девушку, что и привело к конфликту. Пострадавший был госпитализирован, но спасти его не удалось, - отмечается в информсообщении.

Теперь задержанному грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.