Мужчина вонзил шампур в друга

В одном из поселков Белоярского района, расположенного неподалеку от российского города Екатеринбурга, произошел трагический инцидент, передает Liter.kz со ссылкой на российские СМИ.
35-летний мужчина вонзил шампур в сердце своего друга.
Как сообщает источник, это произошло 29 октября 2024 года во время совместного распития алкоголя, когда разгорелась ссора из-за того, что потерпевший ударил свою подругу.
Обвиняемый, не выдержав, заступился за девушку, что и привело к конфликту. Пострадавший был госпитализирован, но спасти его не удалось, - отмечается в информсообщении.
Теперь задержанному грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.
Комментарии0 комментарий(ев)