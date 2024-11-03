В Ташкенте задержали молодых людей с хеллоуинским гримом

В Ташкенте сотрудники правоохранительных органов задержали двух молодых людей, прогуливавшихся в центре города с гримом, характерным для празднования Хэллоуина, передает Ulysmedia.kz .

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Пресс-служба Главного управления внутренних дел (ГУВД) сообщила, что граждан доставили в отделение для установления личности из-за их нестандартного поведения и необычного внешнего вида. После проверки их отпустили.

Инцидент вызвал активное обсуждение в социальных сетях. Часть пользователей считает задержание необоснованным и нарушающим право на свободу самовыражения, другие полагают, что действия сотрудников были оправданы в целях предотвращения возможных правонарушений.

Ранее, 31 октября, в Ташкенте были усилены меры безопасности в связи с празднованием Хэллоуина. Представитель ГУВД отметил, что в этот день наблюдается рост числа преступлений, однако сам праздник не запрещен.

Кроме того, в августе 2024 года в Ташкенте произошел инцидент с задержанием участников фестиваля косплея. Сотрудники правоохранительных органов доставили в отделение группу молодых людей в костюмах, заподозрив их в пропаганде ЛГБТ. После проверки их отпустили, не выявив противоправных действий.