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03.11.2024, 10:09

Нарколог развеял главный миф о женском алкоголизме

Новости Мира 0 348

Врач психиатр-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева Руслан Исаев заявил, что мнение о якобы неизлечимости женского алкоголизма является заблуждением. Главный миф о женском алкоголизме специалист развеял в беседе с «Лентой.ру».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Не существует отдельных диагнозов "женский алкоголизм" и "мужской алкоголизм", алкоголизм не делится по гендерному признаку. Соответственно, алгоритм лечения алкоголизма будет одинаковым, вне зависимости от пола. Однако разница действительно существует. Любой алкоголь для женщин опаснее, чем для мужчин. Во-первых, в женском организме меньше ферментов, расщепляющих алкоголь, чем в мужском. Во-вторых, алкоголь в женском организме растворяется лучше, так как в нем на 10 процентов больше воды, - рассказал Исаев.

Женщины чаще сталкиваются с социальным давлением и стигмой. Это сильно затрудняет признание проблемы, поэтому женщины дольше скрывают проблему и обращаются за помощью значительно позже, чем мужчины, когда заболевание уже сильно прогрессирует, - сказал Руслан Исаев, врач психиатр-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева.

Специалист также подчеркнул, что лечение алкоголизма у женщин может быть сложнее и занимать чуть больше времени, чем у мужчин. «Но, безусловно, все алгоритмы — общие, и женский алкоголизм лечится с тем же успехом, что и у мужчин», — добавил собеседник «Ленты.ру».

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