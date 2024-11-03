Гигантский протуберанец может оторваться от Солнца: риски для Земли повышены до «красного» уровня

Астрофизики прогнозируют, что в ближайшие 2-3 дня основные риски для Земли будут представлять не X вспышки, а огромных размеров протуберанец, который сформировался в центре солнечного диска, передает mir24.tv

ФОТО : NASA

Сейчас протуберанец внешне напоминает сгусток темного волокна – это связано с высокой плотностью его вещества, из-за чего поступающее снизу солнечное излучение блокируется. Размер волокна составляет более полумиллиона километров. Протуберанец находится на высоте около 10 тысяч км над поверхностью Солнца.

«Именно высокие плотности, которые примерно в 100 раз превышают плотность окружающего газа, делают протуберанцы основными «накопителями» вещества в короне Солнца. Масса одного такого объекта может превышать массу всей оставшейся короны, что и определяет связанные с ними угрозы», – говорится в сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

В последнее время было зафиксировано несколько фактов отрыва от Солнца гигантских протуберанцев, но они улетали к другим планетам: так, один мощный выброс протуберанца произошел 29 октября. В этот раз риски выставлены для Земли.

Ожидается, что дестабилизация плазменного волокна произойдет не ранее чем 3-5 суток. Ученые надеются, что протуберанец снова направится в сторону Марса, однако отмечают, что при столь крупных размерах протуберанца выброс волокна практически неизбежен.

Протуберанцами называют плотные конденсации вещества, которые поднимаются над поверхностью Солнца и удерживаются магнитным полем звезды. Отрыв протуберанца может вызвать магнитную бурю на Земле: возможны перебои с радиосвязью и в работе спутников.