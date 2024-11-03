Гусь пробил лобовое стекло самолета и поранил пилота в Канаде

Перелетные птицы помешали лайнеру канадской авиакомпании совершить пассажирский рейс. Один из гусей пробил лобовое стекло и травмировал пилота, сообщает Simple Flying, передает mir24.tv

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Самолет вылетел утром 24 октября из Торонто в Виннипег. Но спустя три минуты на пути следования воздушного судна появилась стая крупных птиц. В тот момент самолет находился на высоте 1200 метров над землей.

Травмы командира оказались несерьезными, из-за повреждения лобового стекла самолет пришлось посадить в аэропорту вылета. Никто из пассажиров не пострадал.

В прошлом году в аэропорту Иркутска пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц. Экипаж борта в связи с происшествием принял решение прервать взлет и вернуться на стоянку.