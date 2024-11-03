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03.11.2024, 12:32

Еще одна страна ЕС вводит контроль на границе

Новости Мира 0 373

Вслед за Германией Франция вернула пограничный контроль, передает Tengri Travel со ссылкой на Schengen News.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Франция проинформировала Европейскую комиссию, что с 1 ноября этого года до конца апреля 2025 года она восстановит проверки на всех своих сухопутных, воздушных и морских границах с Люксембургом, Бельгией, Германией, Швейцарией, Испанией и Италией. Причиной названа угроза безопасности страны.

Франция сохраняет такие меры уже почти десятилетие. Последнее продление должно было закончиться 31 октября 2024 года. Однако французские власти уведомили Европейскую комиссию, что пограничный контроль будет по-прежнему сохраняться.

Шенгенский пограничный кодекс Комиссии позволяет государствам - членам ЕС временно восстанавливать пограничный контроль на внутренних границах "в случае серьезной угрозы общественному порядку или внутренней безопасности".

Серьезные угрозы государственной политике, общественному порядку и внутренней безопасности представляют собой террористическая деятельность на высоком уровне, растущее присутствие преступных сетей, способствующих нелегальной миграции и контрабанде, а также миграционные потоки, в которые могут проникнуть радикально настроенные лица, - говорится в уведомлении Франции в Комиссию о восстановлении пограничного контроля.

В обосновании Франции к Европейской комиссии также говорится о "росте насилия среди мигрантов, особенно в северных прибрежных районах, таких как Дюнкерк и Кале, что приводит к напряженным и опасным ситуациям с участием как мигрантов, так и правоохранительных органов страны".

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