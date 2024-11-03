«Я выживу!»: Ирина Понаровская впервые высказалась о смерти сына

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«Как бы ни била меня жизнь порой, не давая сил подняться. Какие бы испытания ни ждали меня впереди… Я выживу... Я научилась выживать! Я снова выхожу на сцену... Ради любви к своей семье, друзьям и поклонникам!» – поделилась Ирина Понаровская в социальной сети.

Трагедия в семье 71-летней певицы произошла в сентябре. 39-летний Энтони скончался у себя дома в ванной после внезапной остановки сердца. У него остались двое детей: 10-летний Эрик и 6-летняя Шарлотта. Энтони вел здоровый образ жизни, не употреблял алкоголь и не принимал никаких лекарств. В последнее время художник не работал и занимался воспитанием двоих детей.

29 октября стало известно, что в возрасте 79 лет умерла американская актриса и певица Тери Гарр, известная по ролям в фильмах «Тутси», «Молодой Франкенштейн», «Тупой и еще тупее», «Друзья».