Шокирующая правда о вегетарианцах

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«Многие люди думают, что они, употребляя раз в неделю курицу или говядину, остаются вегетарианцами. Это опять из статистики и опросов, что 80% или даже больше вегетарианцев, которые считают себя вегетарианцами, раз в неделю то курицу поедят, то сосиску, то хот-дог, то шашлык. К этому надо подходить взвешенно. К счастью, то вегетарианство, которое вредит людям, самоочищающееся. Люди недолго могут находиться на нем, им становится хуже, чем было до этого, они прекращают и начинают вводить обратно продукты животного происхождения. Если они слишком долго заигрывали, то они обратно восстанавливают то, что было повреждено, и идут дальше по жизни. Если же они долго там заигрывали, терпели или это часть религии, то они несут этот крест дальше по жизни», — сказал он.

Харлов считает, что переход на растительную пищу сопряжен с рядом проблем, поэтому необходимо делать это плавно. Врач уточнил, что в меню лучше оставить яйца, молочные продукты и рыбу, чтобы получать из них часть полезных веществ.

«Здесь много особенностей, проблем. Тут я бы рекомендовал, хотя, конечно, я не имею права давать людям рекомендации, которые, я заранее знаю, могут повредить их здоровью. Для меня это преступно. Поэтому, если они задумали такой переход, то пусть в целом плавно как-то это делают, заранее продумывая, из чего будет добываться белок, все эти витамины, минералы. Я могу сказать о тех вегетарианцах, которые еще более-менее адекватные — это которые оставили себе в рационе яйца, молочные продукты, рыбу, морепродукты. В этом случае они получают серьезную часть того, что недополучают остальные, которые без этого живут, и могут сносно жить существенные годы, в принципе, без проблем. Есть вероятность это как-то построить без красного мяса», — добавил он.

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