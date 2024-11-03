Как выстроить границы с требовательными родителями, рассказал психолог

Специалисты рассказали, как взрослым детям выстраивать общение с родителями, если они постоянно требуют подробного отчета обо всех делах или желают чаще видеться, сообщает Zakon.kz .

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В беседе с РИАМО психолог Елена Зеляник дала советы по налаживанию отношений в таких случаях, чтобы не нанести обиды близким и избегать собственного дискомфорта.

Чтобы поддерживать хорошие отношения с пожилыми родителями, которые требуют постоянного внимания, важно установить личные границы и придерживаться их.

Если это не дает результата, стоит задуматься о составлении графика общения. В данном случае нужно определить точные дни и часы для общения или визитов, а также объяснить, почему в другое время вы предпочли бы не отвлекаться, - советует эксперт.

Зеляник рекомендует приводить убедительные и реальные аргументы, которые не будут звучать, как извинения, а подчеркнут сложившуюся действительность. Например, можно объяснить, что определенные промежутки времени посвящены работе, домашним обязанностям, друзьям и личным планам, тем самым показывая родителям, что они важны и про них не забывают, несмотря на занятость.

Пожилые люди часто прибегают к манипуляциям, чтобы добиться желаемого от взрослых детей. Они могут использовать резкие высказывания, чтобы вызвать чувство вины. Разобраться с этим можно через мягкое общение. В таких ситуациях важно мягко, без агрессии и лишних эмоций донести, что подобное общение вызывает дискомфорт, а манипуляции мешают конструктивному диалогу, - говорит психолог.

Зеляник советует: если разговор заходит в тупик, можно просто обнять родителей или взять их за руку – это может выразить больше тепла и любви, чем любые слова.