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03.11.2024, 16:49

В Иране девушка разделась догола в знак протеста против ношения хиджаба

Новости Мира 0 596

В Иране задержали девушку, раздевшуюся до нижнего белья в знак протеста против принуждения носить хиджаб, сообщает Информбюро со ссылкой на Euronews. Отмечается, что инцидент произошёл на территории университета, где учится девушка.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На видео, опубликованном в социальных сетях в субботу, 2 ноября, студентка разделась до нижнего белья в кампусе университета в Тегеране. Amnesty Iran утверждает, что к ней в последствии применили насилие, возможно, сексуальное.

В Иране девушка была арестована после того, как частично обнажилась в университетском кампусе, как сообщается, в знак протеста против строгого дресс-кода. Ранее она подверглась физическому преследованию со стороны сотрудников службы безопасности за неправильное ношение хиджаба, сообщает Amnesty Iran.

Видео, распространившееся в сети X, снятое другими студентами университета в аудитории с видом на кампус Тегеранского исламского университета Азад, привлекло большое внимание общественности. Многие аплодировали девушке за её "смелость" и "мужество".

О личности девушки пока ничего не сообщается.

В своём посте в сети X организация Amnestry Iran потребовала её немедленного и безоговорочного освобождения.

Утверждения об избиениях и сексуальном насилии в отношении студентки во время ареста требуют независимого и беспристрастного расследования, – заявили в Amnesty, добавив, что все виновные должны быть привлечены к ответственности.

Представитель университета заявил, что сотрудники службы безопасности сдали студентку в полицию, и отрицает, что к ней применялась сила. Он добавил, что первоначальное расследование показало, что девушка страдает от психологического расстройства и находилась в состоянии сильного стресса.

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