Сделавшего фото женщины в Стамбуле россиянина депортировали на родину

Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило о депортации задержанного российского гражданина за нарушение права тайны личной жизни, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой ТАСС .

Иллюстративное фото: Pixabay

По данным СМИ, россиянин был задержан в сентябре в Стамбуле за фотографирование женщины с закрытыми глазами в общественном транспорте. Его действия сочли нарушением тайны личной жизни и задержали. В Турции фотографировать или снимать на видео местных жителей можно только с их согласия.

С момента поступления информации о задержании и аресте в начале сентября с. г. российского гражданина, обвиняемого в нарушении тайны личной жизни, данный вопрос находился на контроле Генерального консульства. По итогам состоявшегося судебного заседания в отношении российского гражданина было принято решение об административном выдворении из Турции, - сообщило диппредставительство в Telegram-канале.

Отмечается, что гражданин 2 ноября покинул Турцию и отправился в Россию. Генконсульство находилось в контакте с его родственниками и оказывало необходимое содействие.