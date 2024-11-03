Семейной паре вырвали здоровые зубы за два миллиона

Семейная пара лишилась здоровых зубов в клинике Новороссийска. Супруги пришли за голливудской улыбкой стоимостью два миллиона, а получили гнойное воспаление и смещение челюсти, передает Liter.kz со ссылкой на SHOT.

Иллюстративное фото: Pixabay

Денис и его супруга захотели придать передним зубам эстетический вид и обратились в известную клинику в Новороссийске. По словам мужчины, врач был настолько убедителен, что они согласились установить виниры, хотя не собирались этого делать, и заплатить почти два миллиона рублей. Однако вместо красивой улыбки получили много проблем.

Уже на начальном этапе процедуры, когда удалили нервы, пациенты почувствовали недомогание: Дениса мучила сильная головная боль, зубы воспалились и кровоточили, образовались гнойные нарывы. Несмотря на это, стоматолог решил довести дело до конца, и, когда виниры установили, зубы искривились и завалились внутрь. Стоматолог признал, что работа выполнена некачественно, и пообещал все исправить, но со временем ситуация не улучшилась.

Тогда пострадавший обратился в суд. По словам его медицинского юриста Николая Чернышука, исправление последствий обойдется в три миллиона рублей. Судебное разбирательство длится чуть больше года, накануне суд признал вину стоматолога и постановил взыскать с него четыре миллиона рублей.