Названы способы избавиться от головной боли без использования лекарств

Прежде чем устранять симптом - головную боль, важно разобраться с ее причиной, сообщила врач китайской и классической медицины, рефлексотерапевт Ирина Старкова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы, которые могут помочь избавиться от болевого синдрома, если под рукой нет лекарств.

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Одной из возможных причин головной боли может быть напряжение мышц шейного отдела, которые крепятся в области шейных позвонков, ключицы и первого ребра, рассказала Старкова. Она добавила, что часто этому способствует неправильная осанка.

Проверьте себя: подойдите к зеркалу и встаньте в профиль. Если ваша голова выдвинута вперед, это может означать сдавливание шейных сосудов, что приводит к головной боли. Посмотрите в зеркало прямо, анфас. Если голова немного наклонена в одну сторону или одно плечо выше другого, это может свидетельствовать о спазме мышц шеи, - сказала Ирина Старковаврач китайской и классической медицины, рефлексотерапев.

Самое простое, что можно сделать — выровнять положение шеи, сообщила врач. Она отметила, что поддерживать правильную осанку удается не всегда, поэтому стоит начать с расслабления мышц под ключицей, так как именно здесь крепится мышца, влияющая на положение шеи.

Помассируйте зону над и под ключицей, а также область седьмого шейного позвонка. Наклоните шею немного вперед, это самый выступающий позвонок - зона находится в области перехода шеи в грудную клетку. Если причина боли связана с нарушением кровотока в шее, то после этого простого действия она может уменьшиться за счет расслабления мышцы шейного отдела и выравнивания шеи, - поделилась Старкова.

По ее словам, есть еще одна зона, массаж которой поможет быстро избавиться от боли, особенно если ее причина — стресс и напряжение. Точка находится в небольших углублениях у основания черепа. Для массажа нужно умеренно надавить на это место пальцами, не вызывая боли, и выполнять мягкие круговые движения в течение 2-3 минут. «Такой массаж способствует расслаблению, снимает напряжение в шее и голове, улучшает кровообращение», — обратила внимание эксперт.

Снять напряжение и спазм может также чай с мятой, а улучшить кровообращение — крепкий черный чай с лимоном, сказала она.