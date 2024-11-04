Названа еще одна возможная причина ожирения и диабета

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По информации издания, ученые установили, что "застревание" нейронов в плотном, похожем на клей веществе, известном как внеклеточный матрикс, может сопровождать ожирение и диабет второго типа.

В ходе экспериментов на мышах с ожирением и инсулинорезистентностью ученые обнаружили, что клетки головного мозга, известные как нейроны, могут находиться в "слипшемся" состоянии. При застревании во внеклеточном матриксе — соединительной ткани, которая обеспечивает механическую поддержку клеток и транспорт химических веществ, нервные клетки утолщаются, подобно фиброзной ткани, - сообщает Nature.

По информации издания, "слипшиеся" нейроны не могли функционировать привычным образом, из-за чего у грызунов наблюдалась потеря способности контролировать массу тела и чувство голода. Также у утолщенных нервных клеток мозга наблюдалось развитие резистентности к инсулину, что снижало их способность эффективно регулировать уровень сахара в крови. По словам ученых, такая патология может стать причиной повреждения органов и проблем с сердцем.