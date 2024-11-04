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03.11.2024, 23:16

Названо условие для капитуляции Украины за два месяца

Новости Мира 0 754

Если в течение двух месяцев не будет мобилизовано 160 тысяч человек, то Украина подпишет капитуляцию, заявил адвокат и ветеран Вооруженных сил республики (ВСУ) Маси Найем. Условие для сдачи армии он назвал изданию LB.ua, пишет «Страна», передает Lenta.ru

Фото: Libkos / AP
Фото: Libkos / AP

Нейм считает, что если люди не мобилизуются, то капитуляция будет честным ответом. «Вы не хотите идти воевать, но кто-то это должен делать», — считает он.

Нейм добавил, что сегодня украинские солдаты на передовой «совершенно выгоревшие».

Ранее американский дипломат предложил набрать в ВСУ 18-летних, чтобы укомплектовать личный состав. По его мнению, снижение возраста мобилизации будет частью решения проблем в ВСУ на фронте.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Думаю война будет ещё долго продолжаться. Она приносит сверхдоходы оружейным предприятиям. В интересах военных корпораций продолжать этот конфликт на Украине как можно дольше. Штаты под эту музыку сплавил в эту бойню всё устаревшее вооружение, а под освободившееся место минобороны разместит новые заказы. Косвенные плюсы этой бойни это притормаживание развития России, лишний повод для многолетних санкций, выкачка из Украины всего что можно, "вплоть до коронок на зубах" и донорских органов. На сегодня Иван продолжает стрелять в Ивана, а Джон и Фриц подносят патроны. Для Запада это не война, а просто праздник какой то.
04.11.2024, 04:32
Aqtau_2023
Aqtau_2023
русская пропаганда.
04.11.2024, 03:29
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