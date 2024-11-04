Если в течение двух месяцев не будет мобилизовано 160 тысяч человек, то Украина подпишет капитуляцию, заявил адвокат и ветеран Вооруженных сил республики ( ВСУ ) Маси Найем. Условие для сдачи армии он назвал изданию LB.ua, пишет «Страна», передает Lenta.ru

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Нейм считает, что если люди не мобилизуются, то капитуляция будет честным ответом. «Вы не хотите идти воевать, но кто-то это должен делать», — считает он.

Нейм добавил, что сегодня украинские солдаты на передовой «совершенно выгоревшие».

Ранее американский дипломат предложил набрать в ВСУ 18-летних, чтобы укомплектовать личный состав. По его мнению, снижение возраста мобилизации будет частью решения проблем в ВСУ на фронте.