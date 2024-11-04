Выявлен неожиданный эффект воздействия кофе

Группа китайских исследователей обнаружила, что регулярное употребление кофе может снизить риск развития деменции у людей с гипертонией. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, передает Tengri Life .

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Ученые задались вопросом, можно ли установить прямую связь между употреблением кофеиносодержащих напитков и деменцией. Чтобы найти такую ассоциацию, они обратились к базе данных о здоровье более полумиллиона человек.

Выяснилось, что люди с гипертонией были более склонны к развитию деменции. Регулярное употребление кофе у таких пациентов было связано с низким риском когнитивных нарушений.

Авторы исследования выдвинули предположение, что кофеиносодержащие напитки снижают уровень воспаления, что и оказывает благоприятное действие на людей с высоким давлением.