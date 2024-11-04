Почему мы видим вещие сны и как избавиться от бессонницы: объясняет врач-сомнолог

Откуда берется бессонница и как от нее избавиться? Сколько времени необходимо для сна в разные периоды жизни? Что скрывается за явлением лунатизма и почему нам снятся вещие сны? Есть ли научные обоснования для того, чтобы верить в открытия во сне и существует ли на самом деле загадочный летаргический сон? Ответы на эти вопросы корреспондент Tengri Life нашла в Центре медицины сна, поговорив с его руководителем, врачом-сомнологом и психотерапевтом Виктором Ханом.

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Причины бессонницы: скрытые враги сна

"Важно понимать, что бессонница может быть как симптомом заболеваний, так и отдельной нозологической единицей (определенной болезнью - прим.). Чаще всего мы сталкиваемся с симптоматической бессонницей, возникающей на фоне депрессий и тревожных расстройств, или с хронической неорганической инсомнией, когда стресс, который нарушил сон, уже миновал, а бессонница остается", - объяснил Виктор Хан.

Врач подчеркнул, что факторов, влияющих на качество сна, может быть сотни. Среди них выделяют предрасполагающие факторы бессонницы, такие как отсутствие режима сна и бодрствования, легкие психоэмоциональные нагрузки и даже нехватка витаминов и микроэлементов. Есть и провоцирующие факторы - обычно это острый стресс, гипотиреоз, менопауза и другие состояния. Наконец, поддерживающие факторы, которые мешают восстановлению сна, становятся важной темой при хронической неорганической инсомнии.

Лунатизм: когда сознание спит, а тело - нет

Лунатизм, или сомнамбулизм, по словам Виктора Хана, встречается нередко, чаще у детей.

"У ребенка нервная система еще не до конца сформирована, поэтому процессы торможения и активации не всегда синхронны. Одна часть мозга спит, а другая активна. Взрослым пугаться не стоит: со временем это проходит. Причиной лунатизма у взрослых чаще всего становятся психоэмоциональные напряжения, и здесь поможет консультация у сомнолога, психотерапевта или психолога", - подчеркнул врач.

Вещие сны - миф или реальность?

Сомнолог уверен, что вещие сны существуют.

"Мы классифицируем их на несколько типов. Первый - сновидения-совпадения, когда события сна случайно совпадают с реальностью. Второй - сновидения-умозаключения: в этом случае человек интуитивно обрабатывает информацию, полученную в период бодрствования, и во сне формирует верную оценку грядущих событий. И, наконец, самоосуществляющиеся сновидения - когда, увидев сон, человек бессознательно начинает действовать в соответствии с его сценарием, и в итоге события сна сбываются", - перечислил врач.

Можно ли во сне совершить открытие

"Искренне в этом уверен, во сне возможно сделать открытие", - ответил Виктор Хан.

Он объяснил, что в период сновидений, особенно в фазе быстрого движения глаз, подавляются зоны мозга, отвечающие за когнитивный контроль и рациональное мышление, - дорсолатеральная префронтальная кора. В это время активируется лимбическая система, которая управляет нашими эмоциями, мотивацией, иррациональными стремлениями и страхами, и это расширяет наше сознание.

"Кроме того, именно во сне происходит анализ, переработка накопленной информации и реализация подсознательных моделей ожидаемых событий. Самое время совершить нечто, что до этого казалось невозможным!" - считает специалист.

Сон длиной в вечность

Многие слышали истории о так называемом летаргическом сне - состоянии, в котором человек якобы может оставаться без движения и реагировать на внешние стимулы в минимальной степени, не просыпаясь в течение нескольких дней, недель или даже десятилетий. Но что говорит об этом наука?

"Современная наука отрицает существование летаргического сна, в той форме, как его понимает обычный обыватель. Если рассматривать летаргический сон как состояние с пониженной реакцией на внешние раздражители, то его можно сравнить с кататонией (психопатологическое расстройство - прим.) или другими похожими состояниями. Однако такой феномен, как летаргический сон, в международной классификации расстройств сна точно отсутствует", - заметил врач.

Продолжительность сна: сколько часов необходимо в разные возрастные периоды

Ранее считалось, что с возрастом потребность во сне снижается. Однако современные исследования в области сомнологии показывают, что после 18 лет потребность во сне остается стабильной. Она зависит не столько от возраста, сколько от уровня физических и интеллектуальных нагрузок.

"Часто мы видим, что у пожилых людей сон становится менее глубоким и более фрагментарным. Но это связано не с меньшей потребностью во сне, а с пониженной физической активностью. У детей, напротив, потребность во сне выше из-за активного формирования нервной системы. Мозг ребенка обрабатывает огромное количество новой информации: в первые годы жизни он усваивает более 80 процентов всех знаний, которые получит за всю жизнь. Плюс ко всему детский организм нуждается в гормоне роста, который активно вырабатывается именно в фазе глубокого сна", - уверен доктор.

Что делать, чтобы просыпаться счастливым и готовым на подвиги

10 советов по улучшению сна и профилактике бессонницы от врача-сомнолога

Снимайте дневные проблемы вместе с одеждой.

Нам часто мешают заснуть тревоги и заботы, не позволяющие расслабиться.

Избегайте умственной активности перед сном.

Отложите рабочие дела, не смотрите программы, активизирующие мозг. Лучше почитайте легкую литературу.

Ограничьте использование гаджетов вечером.

Холодный свет от экранов мешает телу подготовиться ко сну, стимулируя выработку дневных гормонов. Если отказаться от гаджетов сложно, хотя бы уменьшите яркость экрана или включите "ночной режим".

Не перегружайте организм пищей после 18-19 часов.

Поздний ужин заставит организм работать ночью, что не приведет ни к чему хорошему.

Однако в этом вопросе есть пара моментов, которые ранее описала нутрициолог. Советуем прочесть.

Ложитесь спать в одно и то же время.

Приучив себя к определенному режиму, вы избавитесь от бессонницы, ведь организм будет "знать", что ему пора на боковую.

Поддерживайте прохладу в спальне.

Оптимальная температура - около 20 градусов.

Перестаньте тревожиться из-за бессонницы!

Недостаток сна отнимает энергию, но переживания по этому поводу только усугубляют ситуацию. Ведь организм изматывает не столько бессонница, сколько переживания из-за нее. Беспокойство по поводу "усну я сегодня или не усну", а также ежеминутное подглядывание на часы: "уже час ночи, а сна все нет!" кого хочешь доведут до нервного истощения.

Не старайтесь заснуть, если вам не хочется.

Да, ощущение, когда на часах уже два ночи, а спать совсем не хочется, не прибавляет оптимизма, но ложиться в постель, когда вы совсем не чувствуете сонливости, еще хуже. Если вы не заснули в первые 20 минут, то вставайте с кровати и займитесь чем-нибудь расслабляющим.

Прогулка перед сном.

Свежий воздух насыщает легкие, откуда активный кислород проникает в кровь и наполняет мозг. Сон становится более крепким, спокойным и глубоким, а значит, и более здоровым.

Дневной сон - враг ночного.

Если вы испытываете проблемы с засыпанием или часто просыпаетесь среди ночи, то дневной сон крайне противопоказан. Многие ошибочно, не имея возможности хорошо выспаться ночью, пытаются "наверстать упущенное" и поспать днем, особенно люди старшего возраста. Если дневной сон составляет более одного часа, то ночная бессонница в таком случае гарантирована. Допустимо небольшое расслабленное бодрствование или 30-минутный сон днем, не позднее 15:00.