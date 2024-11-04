За кражу шести шампуней и масла москвич получил более полутора лет колонии строгого режима

Москвич украл шесть шампуней и шесть упаковок сливочного масла и получил более полутора лет колонии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Жителя столицы взяли под стражу в зале суда, передает Lenta.ru

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Сообщается, что россиянин зашел в магазин, переложил товары из продуктовой корзины в пакет и направился к выходу, минуя кассы. Он привлек внимание охранника, который остановил мужчину и попросил его пройти в служебное помещение, но он скрылся.

«Окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении агентства.

Подсудимый полностью признал вину. Отмечается, что мужчина мог бы отделаться менее суровым наказанием, но у него имеются неснятые и непогашенные судимости.

Ранее в Москве Чертановский районный суд приговорил местного жителя к 200 часам обязательных работ за то, что он украл из магазина ящик пива. Сообщается, что фигурант зашел в магазин и вынес оттуда 24 бутылки пива.