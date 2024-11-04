Хакеры могут взломать почти любой компьютер через видеокарту Nvidia

Компания Nvidia обнаружила восемь уязвимостей в драйверах всех своих графических ускорителей, которые могут позволить хакерам взламывать компьютеры, оснащенные видеокартами GeForce, RTX, Quadro, NVS и Tesla. Эти уязвимости имеют высокую степень риска, варьирующуюся от 7 до 8 баллов по международной системе оценки CVE. Об этом сообщает издание WccfTech, передает gazeta.ru

Фото: Nvidia

Уязвимости затрагивают как драйвер дисплея графического процессора Nvidia, так и программное обеспечение Nvidia VGPU. Это может позволить хакерам запускать вредоносный код в системах пользователей, а также красть и манипулировать личными данными.

Для обеспечения безопасности Nvidia рекомендует пользователям обновить драйверы до последних версий. Для пользователей ОС Windows это версии 566.03/553.24/538.95, а для продуктов серии Tesla – версии 553.24/538.95. Пользователям Linux также рекомендуется обновить драйверы до последней версии, соответствующей их графическому процессору. Чтобы обновить драйвер до последней версии, пользователи могут вручную выполнить поиск драйверов на веб-сайте Nvidia, выбрав свой графический процессор из списка опций.