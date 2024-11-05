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05.11.2024, 08:05

Перфекционизм - это расстройство. Как ОКР влияет на качество жизни

Новости Мира 0 407

Знали ли вы, что некоторые навязчивые привычки человека могут быть психическим расстройством? Возможно, вы замечали среди друзей, знакомых, а может быть, даже и у себя непреодолимое желание расставить предметы по размеру, цвету или в определенном порядке. Или же, идя по улице, всегда считаете количество проезжающих мимо машин, и с этим ничего не получается сделать. Что это за расстройство и из-за чего оно возникает, выяснял корреспондент Tengri Life.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Специалисты называют такой недуг ОКР - обсессивно-компульсивное расстройство. При ОКР человеку необходимо выполнить определенные манипуляции (мыслительные или физические), чтобы успокоиться.

"Например, человек вышел из дома и, прежде чем пойти дальше заняться своими делами, ему нужно три раза перешагнуть через порог. Если он эту процедуру не сделает, то он будет неспокоен и не сможет продолжать жизнедеятельность на работе. Поэтому этот ритуал он совершает каждый день на протяжении многих лет. ОКР - очень распространенное расстройство. И, как правило, человек живет с этим недугом очень долго. Лишь спустя годы обращается к специалисту за помощью, так как это уже, скажем так, начало влиять на качество его жизни", - объяснил заместитель генерального директора по клинической и научной работе Республиканского научно-практического центра психического здоровья Минздрава Наби Есимов.

Врач отметил, что данное расстройство имеет тенденцию к усилению. И в дальнейшем человеку может понадобиться не только три раза перешагнуть через порог, но и выполнить еще какие-либо манипуляции.

"У меня был пациент, который постоянно ходил и считал в уме проезжающие машины. И он ничего не мог с этим поделать. Даже пытался отворачиваться, чтобы не видеть транспорт, однако что-то внутри будто заставляло его повернуться обратно в сторону дороги и продолжить счет. Среди пациентов, которые к нам обращались, наиболее частой причиной возникновения ОКР можно назвать длительное воздействие стресса на человека, также это может быть какая-либо сильная психотравмирующая ситуация. В таких случаях нервная система может дать реакцию в виде появления ОКР", - отмечает Наби Болатович.

В целом ОКР проявляется в трех видах.

  • Навязчивые мысли. Это мысли, которые вызывают тревогу. Например, человек без причины начинает представлять, как убивают его близких или сам он совершает убийство, действия насильственного характера.
  • Эмоциональное напряжение. Человек постоянно думает о том, что что-то сделал не так, тревожно перепроверяет выполненную работу, срывая дедлайны. Испытывает беспричинное чувство страха, стыда или вины. К слову, перфекционизм также относится к ОКР.
  • Компульсивные действия. Когда нужно выполнить определенное действие, чтобы успокоиться.

"Чем раньше человек обратится к специалисту, тем быстрее и легче можно избавиться от этого недуга. Любая психотерапия всегда индивидуальна. Не исключено, что может понадобиться даже медикаментозная помощь. В итоге получается купировать этот недуг", - резюмировал врач.

А в видеоинтервью на нашем YouTube-канале вы узнаете, с какими интересными случаями сталкиваются психиатры.

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