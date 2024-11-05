Скандальная чемпионка Олимпиады оказалась мужчиной (Фото доказательства)

Французский журналист представил доказательства, подтверждающие биологический пол Иман Хелиф

Французский журналист Джаффар Айт Аудиа передал журналу Reduxx данные, указывающие, что олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф может быть биологическим мужчиной. В статье приводятся выдержки из медицинского заключения, в котором сказано, что у спортсменки обнаружена XY-хромосома и мужские гонады.

В медицинском отчете, на который ссылается публикация, упоминается также, что результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ) таза Хелиф показали отсутствие матки и яичников, но подтвердили наличие гонад в паховой области и микропениса, напоминающего увеличенный клитор. Анализ гормонального уровня в крови указывает, что тестостерон у Хелиф находится на уровне, характерном для мужчин.

Сообщается, что эти данные были получены в ходе обследований в больницах Алжира и Парижа, что вызывает дополнительный интерес к обсуждению статуса спортсменки в профессиональном спорте.