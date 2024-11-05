18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.91
532.62
5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
05.11.2024, 10:54

Скандальная чемпионка Олимпиады оказалась мужчиной (Фото доказательства)

Новости Мира 0 1 195

Появились данные о наличии XY-хромосомы и мужских репродуктивных органов у алжирской чемпионки по боксу, передает Offside.kz

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Французский журналист представил доказательства, подтверждающие биологический пол Иман Хелиф

Французский журналист Джаффар Айт Аудиа передал журналу Reduxx данные, указывающие, что олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф может быть биологическим мужчиной. В статье приводятся выдержки из медицинского заключения, в котором сказано, что у спортсменки обнаружена XY-хромосома и мужские гонады.

В медицинском отчете, на который ссылается публикация, упоминается также, что результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ) таза Хелиф показали отсутствие матки и яичников, но подтвердили наличие гонад в паховой области и микропениса, напоминающего увеличенный клитор. Анализ гормонального уровня в крови указывает, что тестостерон у Хелиф находится на уровне, характерном для мужчин.

Сообщается, что эти данные были получены в ходе обследований в больницах Алжира и Парижа, что вызывает дополнительный интерес к обсуждению статуса спортсменки в профессиональном спорте.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Скорее всего это третий пол, ни туда-ни сюда.
05.11.2024, 10:06
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...