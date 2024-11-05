Начались выборы президента США: известны первые результаты

В США стартовали 60-е президентские выборы, и первыми по традиции проголосовали жители поселка Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гемпшир, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Fox News .

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Шестеро жителей этого небольшого городка пришли на избирательный участок ровно в полночь. С 1960 года Диксвилл-Нотч традиционно открывает избирательный процесс в стране.

Результаты оказались в равной степени поддерживающими двух кандидатов: по итогам подсчета, три голоса были отданы за Дональда Трампа и три - за Камалу Харрис. Итоги выборов здесь, как правило, подводятся буквально в течение нескольких минут - около 00:10 по местному времени все результаты уже были оглашены.

Интересно, что некоторые американцы считают голосование в Нью-Гемпшире символическим предвестником итогов выборов.

Ранее мы сообщали, что Харрис и Трамп провели последние перед голосованием встречи с избирателями.