18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.91
532.62
5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
05.11.2024, 23:20

В США проходят выборы 47-го президента страны. Когда станут известны результаты?

Новости Мира 0 747

В Соединенных Штатах Америки началось голосование на избирательных участках. Жители США выбирают 47-го президента страны, передает «Голос народа».

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Результат этих выборов считается непредсказуемым: рейтинги обоих кандидатов крайне близки, пишет Би-би-си.

Избирательные участки в США открылись в пять часов утра по североамериканскому восточному времени (10:00 по Гринвичу, 15:00 пятого ноября по астанинскому времени).

Первые штаты закончат голосовать в 18:00 EST (23:00 по Гринвичу, 04:00 утра шестого ноября по Астане), а последние — в 01:00 EST (06:00 по Гринвичу, 11:00 шестого ноября по Астане).

Кандидат от Демократической партии и действующий вице-президент США Камала Харрис и кандидат от республиканцев, бывший президент США Дональд Трамп последние недели перед голосованием шли, как говорится, ноздря в ноздрю.

Оба претендента выражали уверенность в своей победе.

По мере приближения к дате выборов результаты опросов в так называемых колеблющихся штатах показывали, что разрыв в уровне поддержки избирателями Трампа и Харрис становился все более незначительным.

Поэтому высока вероятность того, что преимущество одного кандидата над другим в некоторых штатах будет столь невысоким, что потребуется пересчет голосов.

Также возможно, что в этом году результаты голосования в некоторых штатах — в том числе в нескольких колеблющихся — будут готовы позже из-за некоторых изменений в порядке проведения голосования, действующих с 2020 года.

Это означает, что есть несколько возможных вариантов развития событий: победителя объявят уже в ночь после дня голосования или утром 6 ноября, либо через несколько дней или даже недель.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января 2025 года в Казахстане будут увеличены пенсии: кого это коснетсяНовости Казахстана
22.10.2024, 20:03 0
Минтруд РК выпустил приказ касательно пенсийНовости Казахстана
21.10.2024, 15:24 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Почему в некоторых семьях рождаются только девочки, узнали генетикиНовости Мира
18.10.2024, 12:28 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...