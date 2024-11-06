В США проходят выборы 47-го президента страны. Когда станут известны результаты?

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Результат этих выборов считается непредсказуемым: рейтинги обоих кандидатов крайне близки, пишет Би-би-си.

Избирательные участки в США открылись в пять часов утра по североамериканскому восточному времени (10:00 по Гринвичу, 15:00 пятого ноября по астанинскому времени).

Первые штаты закончат голосовать в 18:00 EST (23:00 по Гринвичу, 04:00 утра шестого ноября по Астане), а последние — в 01:00 EST (06:00 по Гринвичу, 11:00 шестого ноября по Астане).

Кандидат от Демократической партии и действующий вице-президент США Камала Харрис и кандидат от республиканцев, бывший президент США Дональд Трамп последние недели перед голосованием шли, как говорится, ноздря в ноздрю.

Оба претендента выражали уверенность в своей победе.

По мере приближения к дате выборов результаты опросов в так называемых колеблющихся штатах показывали, что разрыв в уровне поддержки избирателями Трампа и Харрис становился все более незначительным.

Поэтому высока вероятность того, что преимущество одного кандидата над другим в некоторых штатах будет столь невысоким, что потребуется пересчет голосов.

Также возможно, что в этом году результаты голосования в некоторых штатах — в том числе в нескольких колеблющихся — будут готовы позже из-за некоторых изменений в порядке проведения голосования, действующих с 2020 года.

Это означает, что есть несколько возможных вариантов развития событий: победителя объявят уже в ночь после дня голосования или утром 6 ноября, либо через несколько дней или даже недель.