В WhatsApp появилась новая функция

WhatsApp расширил свои возможности, добавив функцию пользовательских списков чатов. Это инновационное решение поможет пользователям быстро находить нужные диалоги и упорядочивать переписку. С помощью этой функции можно создавать списки для различных категорий чатов, которые будут отображаться в верхней части экрана, передает inbusiness.kz со ссылкой на Gazeta.ru .

Фото: Global Look Press

Новая функция предназначена для тех, кто испытывает трудности в поиске необходимого диалога. Теперь пользователи смогут создавать списки с названиями, например, "Работа", "Семья" и не только, которые будут располагаться рядом с фильтрами "Все", "Группы" и "Непрочитанное".

Для создания списка необходимо нажать на значок "Плюс" в строке фильтров, затем ввести название и выбрать, какие чаты добавить в новый список. Это позволит добавлять как индивидуальные, так и групповые чаты. При наличии нескольких списков пользователи смогут прокручивать строку горизонтально.