Первые избирательные участки закрылись в США - результаты экзитполов

В шести штатах США закрылись избирательные участки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на CBS News .

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В 19:00 по восточному времени EST (05:00 по времени Астаны) закрылись избирательные участки в Джорджии, Индиане, Кентукки, Южной Каролине, Вермонте и Вирджинии.

В 19:30 по восточному времени закроются избирательные участки в Северной Каролине, Огайо и Западной Вирджинии.

Отмечается, что позже всего закроются избирательные участки на Гавайях и Аляске, где голосование завершится в 10:00 по времени Астаны.

Согласно данным первого общенационального экзитпола в США Edison Research, 44 процента избирателей по всей стране заявили, что положительно относятся к Трампу, Харрис же поддержали 48 процентов.

Результаты колеблющихся штатов по экзитполу Edison Research в Неваде и Пенсильвании показывают победу Трампа, в этих штатах у него по 47 процентов.

Харрис побеждает в Северной Каролине, Висконсине – там у нее 47 процентов голосов, Джорджии – с 49 процентами голосов и Мичигане, где ей удалось получить поддержку 48 процентов избирателей.

В Аризоне оба кандидата набрали по 46 процентов.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента, главными кандидатами на которых являются Дональд Трамп от республиканцев и Камала Харрис - от демократов. Это 60-е президентские выборы в истории Штатов, на которых будет избран 47-й президент этой страны.

На предстоящих выборах американцы определят не только нового президента, но и вице-президента, 468 членов Конгресса, губернаторов в 11 штатах, а также представителей в местные органы власти.