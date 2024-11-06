В офисах Netflix в Париже и Амстердаме прошли обыски

В офисах американской стриминговой компании Netflix в Париже и в Амстердаме прошли обыски, они связаны с подозрениями в налоговом мошенничестве. В компании заявили, что сотрудничают со следствием, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW .

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Ранее французские СМИ писали, что финансовая прокуратура Франции начала соответствующее расследование в ноябре 2022 года по итогам налоговых проверок за период с 2019 по 2021 год. Со своей стороны представители Netflix заявили, что компания сотрудничает со следствием.

Между тем нидерландские следственные органы, работающие сообща с французскими коллегами, провели проверку в офисе Netflix, отвечающем за бизнес в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, указала нидерландская прокуратура. Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст) подтвердило, что оно осуществляет поддержку расследования.

В 2023 году, на фоне появившихся в СМИ сообщений о ведущихся в отношении Netflix расследований в связи с возможным налоговым мошенничеством, в компании подчеркивали, что соблюдают налоговое законодательство всех стран, где она работает.

Как пишут СМИ, предварительное расследование в отношении Netflix во Франции не подразумевает предъявления уголовного обвинения и не обязательно должно привести к судебному разбирательству.