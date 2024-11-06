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06.11.2024, 08:44

Обычные домашние тапочки оказались опасны для здоровья

Новости Мира 0 473

Домашние тапочки — это неотъемлемая часть повседневного быта. Но многие люди не задумываются о том, что этот удобный предмет домашнего обихода может представлять определенную угрозу для здоровья, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Одной из главных проблем, связанных с домашними тапочками, является накопление бактерий и грибков.

«В тапочках из плотных материалов, особенно с закрытым носом, ноги могут потеть. При этом внутри обуви возникает теплая и влажная среда, благоприятная для размножения различных патогенных микроорганизмов. Это может привести к развитию грибковых инфекций, таких как микоз стоп, который вызывает зуд, покраснение и шелушение кожи. Грибковые инфекции особенно опасны для людей с ослабленным иммунитетом, диабетиков и пожилых людей. Если у человека есть мозоли или ранки на ногах, грибковая инфекция может легко проникнуть в поврежденные ткани и привести к развитию вторичных инфекций, которые вызывают воспаление и нагноение. Лечение возникших абсцессов требует медицинского вмешательства, в том числе антибиотикотерапии. Кроме того, грибковые инфекции иногда вызывают хронические боли и сильный дискомфорт, что снижает качество жизни», — объяснила она.

Тапочки из синтетических материалов способны вызывать аллергические реакции, так как в составе компонентов обуви встречаются раздражающие химические вещества — например, акрилаты, фталаты и красители. Для людей с повышенной чувствительностью контакт с подобными материалами может стать причиной раздражения, зуда и даже возникновения дерматита.

«Домашняя обувь часто не обеспечивает достаточную фиксацию и поддержку стопы, что может привести к ортопедическим проблемам. Неправильная постановка стопы и отсутствие амортизации могут приводить к возникновению болей в ногах, коленях и спине. Это особенно актуально для людей, которые проводят много времени на ногах или имеют предрасположенность к ортопедическим заболеваниям», — сказала эксперт.

Еще одной опасностью, которую часто недооценивают, является риск травм. Если домашняя обувь имеет гладкую подошву — риск падения возрастает, особенно на скользких поверхностях, таких как кафель и ламинат. Пожилые люди и дети наиболее уязвимы к таким травмам, поэтому при выборе тапочек для них важно выбирать обувь с нескользящей подошвой.

«Для минимизации возможных рисков для здоровья и неблагоприятных ситуаций при ношении тапочек стоит соблюдать несколько простых правил. Необходимо регулярно стирать домашнюю обувь при высокой температуре и периодически менять тапочки, чтобы избежать заражения бактериями и грибами. Выбирайте обувь с хорошей поддержкой стопы и амортизацией и отдавайте предпочтение моделям с нескользящей подошвой. Лучше носить обувь из натуральных материалов и надевать хлопковые носки, которые будут впитывать излишек влаги», — резюмировала она.

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