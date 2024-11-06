Республиканцы лишают демократов контроля над сенатом в ходе выборов в США

Республиканцы в США получили половину мест в сенат, тем самым лишив демократов контроля над верхней палатой американского конгресса. Об этом сообщается в прогнозе телеканала Fox News , передает "Газета.ru"

Фото: J. Scott Applewhite/AP

В соответствии с прогнозом Fox News, представители Республиканской партии Соединенных Штатов получили 50 из возможных 100 мест в сенате. У демократов на момент 7:20 утра среды лишь 42 места в государственном органе.

До этого политический аналитик The New York Times Нейт Кон заявил, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп, скорее всего, выиграет президентские выборы в США.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.