Трамп объявил о победе на выборах и пообещал “золотую эпоху“ США

Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками во Флориде и объявил о своей победе на выборах, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Трамп считает результат выборов "политической победой, которую прежде не знала история США". Он также заявил, что его второй президентский срок станет "поистине золотой эпохой" в истории страны.

"Мы преодолели препятствия, которые никто не считал возможными, и теперь ясно, что мы добились самого невероятного политического события. Посмотрите, что произошло, это ли безумие? Но это политическая победа, какой наша страна никогда не видела, ничего подобного. Я хочу поблагодарить американский народ за необыкновенную честь быть избранным вашим 47-м президентом и вашим 45-м президентом", - заявил Трамп.



Кадр из видео

Кроме того, Трамп пообещал бороться за Америку и ее будущее.

"Я буду бороться за вас, за вашу семью и за ваше будущее. Я не остановлюсь, пока не обеспечим сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы. Это будет действительно золотой век Америки. Вот что нам нужно сделать. Это величественная победа для американского народа, которая позволит нам снова сделать Америку великой", - подчеркнул Трамп.

Напомним, в США стартовали 60-е президентские выборы, и первыми по традиции проголосовали жители поселка Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гемпшир.

На предстоящих выборах американцы определят не только нового президента, но и вице-президента, 468 членов Конгресса, губернаторов в 11 штатах, а также представителей в местные органы власти.

Демократическую партию представляют действующий вице-президент Камала Харрис, которая баллотируется на пост президента, и ее напарник, губернатор Миннесоты Тим Уолц. Их основными соперниками станут республиканцы, возглавляемые бывшим президентом Дональдом Трампом и сенатором от Огайо Джеймсом Дэвидом Вэнсом.