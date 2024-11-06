Трамп объявил о победе на выборах и пообещал “золотую эпоху“ США

Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками во Флориде и объявил о своей победе на выборах, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Трамп считает результат выборов "политической победой, которую прежде не знала история США". Он также заявил, что его второй президентский срок станет "поистине золотой эпохой" в истории страны.
"Мы преодолели препятствия, которые никто не считал возможными, и теперь ясно, что мы добились самого невероятного политического события. Посмотрите, что произошло, это ли безумие? Но это политическая победа, какой наша страна никогда не видела, ничего подобного. Я хочу поблагодарить американский народ за необыкновенную честь быть избранным вашим 47-м президентом и вашим 45-м президентом", - заявил Трамп.
Кадр из видео
Кроме того, Трамп пообещал бороться за Америку и ее будущее.
"Я буду бороться за вас, за вашу семью и за ваше будущее. Я не остановлюсь, пока не обеспечим сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы. Это будет действительно золотой век Америки. Вот что нам нужно сделать. Это величественная победа для американского народа, которая позволит нам снова сделать Америку великой", - подчеркнул Трамп.
Напомним, в США стартовали 60-е президентские выборы, и первыми по традиции проголосовали жители поселка Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гемпшир.
На предстоящих выборах американцы определят не только нового президента, но и вице-президента, 468 членов Конгресса, губернаторов в 11 штатах, а также представителей в местные органы власти.
Демократическую партию представляют действующий вице-президент Камала Харрис, которая баллотируется на пост президента, и ее напарник, губернатор Миннесоты Тим Уолц. Их основными соперниками станут республиканцы, возглавляемые бывшим президентом Дональдом Трампом и сенатором от Огайо Джеймсом Дэвидом Вэнсом.
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