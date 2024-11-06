Токаев поздравил Трампа с убедительной победой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравление Дональду Трампу по случаю его убедительной победы на президентских выборах в США. Об этом 6 ноября 2024 года рассказали в пресс-службе нашего президента, сообщает Zakon.kz.
Как следует из Telegram-канала Акорды, глава государства выразил уверенность в поступательном развитии двустороннего сотрудничества в области безопасности, нераспространения ядерного оружия и инвестиционной сфере.
"Президент Казахстана пожелал Дональду Трампу успешной деятельности на благо процветания американского народа, обеспечения глобальной стабильности и безопасности", – говорится в сообщении, опубликованном в среду.
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