В Узбекистане запретили “лекарей“

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал новый закон, вносящий изменения и дополнения в законодательные акты, регулирующие сферу медицины, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции республики.

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Согласно изменениям, лекарям запрещается ставить диагнозы и рекламировать услуги, которые применяются с помощью неразрешенных методов лечения в сфере народной медицины.

"Установлена ​​административная ответственность за оказание медицинских услуг по диагностике и лечению граждан лицами, не имеющими права заниматься деятельностью в области народной медицины, а также за оказание услуг с использованием неразрешенных методов в сфере народной медицины в обмен на получение материальных или имущественных выгод. За публичное продвижение данных услуг также установлена ​​административная ответственность", - отмечается в информации.

Местные СМИ уточняют, что всем гражданам, ведущим незаконную народную медицинскую деятельность и рекламирующим ее, грозит штраф до 7,5 миллиона сумов.

"Если правонарушения будут совершены повторно в течение года после применения штрафа, то это может привести даже к аресту до 15 суток", - говорится в сообщении.

Данный закон был подписан президентом Узбекистана 5 ноября.