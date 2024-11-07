В США составили «список мести» Трампа. Чьи имена вошли туда?

У лидирующего на президентских выборах в США Дональда Трампа, возможно, есть длинный список людей, которым он обещал отомстить после победы. Американское издание Politico перечислило имена американцев, передает Lenta.ru

Фото: Evan Vucci / AP

Прежде всего в «список мести» попали нынешний президент США Джо Байден, его сын Хантер и остальные члены семьи Байденов. Также в перечне оказались соперница политика на выборах Камала Харрис, бывший президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон и экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Помимо этого, сообщается о возможном желании Трампа отомстить генпрокурору штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, бывшему адвокату Майклу Коэну, основателю корпорации Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марку Цукербергу. Затем политик может «наказать» бывшего спецагента ФБР Питера Стрзока и его любовницу Лизу Пейдж.

Все эти данные, как отмечается, составлены с опорой на давние гневные высказывания политика в адрес определенных лиц. Утверждается, что когда-то все эти люди «мешали» американскому политику или делали то, на что он хотел бы ответить категоричными мерами.

В заключение Politico также включило в список своих репортеров. Американское издание пояснило, что политик может отомстить им за отказ раскрывать свои источники.