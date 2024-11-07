Президента Украины Владимира Зеленского ожидает очень тривиальная судьба — его уничтожат сами США . Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил российский бизнесмен и член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут , передает Lenta.ru

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По его словам, еще в начале спецоперации (СВО) один из американских радиокомментаторов назвал Зеленского «расходным материалом», который Вашингтон после определенного времени «быстренько убирает». Бут напомнил, что Киев пытался помешать Трампу избраться в 2016 году — украинские власти тогда серьезно сотрудничали с Демократической партией США, пытаясь «нарыть компромат» на республиканца.

«Поэтому, наверное, укрофюрер, просроченный Зеленский, на этот раз попытался как-то исправить свою репутацию и первым поздравил Трампа с избранием. Но Трамп ненавидит Зеленского, ненавидит его за то содействие, которое они оказали при импичменте Трампу, когда он был президентом», — рассказал он.