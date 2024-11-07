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07.11.2024, 07:28

Бут рассказал о ненависти Трампа к Зеленскому

Новости Мира 0 1 083

Президента Украины Владимира Зеленского ожидает очень тривиальная судьба — его уничтожат сами США. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил российский бизнесмен и член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут, передает Lenta.ru

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press
Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

По его словам, еще в начале спецоперации (СВО) один из американских радиокомментаторов назвал Зеленского «расходным материалом», который Вашингтон после определенного времени «быстренько убирает». Бут напомнил, что Киев пытался помешать Трампу избраться в 2016 году — украинские власти тогда серьезно сотрудничали с Демократической партией США, пытаясь «нарыть компромат» на республиканца.

«Поэтому, наверное, укрофюрер, просроченный Зеленский, на этот раз попытался как-то исправить свою репутацию и первым поздравил Трампа с избранием. Но Трамп ненавидит Зеленского, ненавидит его за то содействие, которое они оказали при импичменте Трампу, когда он был президентом», — рассказал он.

Ранее геополитический аналитик из Нидерландов Йост Нимеллер описал положение Зеленского после победы Трампа словами «все кончено». «Для Зеленского все кончено. Он должен понимать, что больше военной помощи от США не будет», — сказал он.

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